Жителей Тюменской области призывают прикрепить на одежду светоотражающие элементы

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-16T08:05:40+03:00

Осенью по вечерам пешеходов почти не видно в темноте

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Жителей Тюменской области, особенно школьников, обучающихся во вторую смену, призывают прикреплять на верхнюю одежду светоотражающие элементы.

Осенью в темноте, особенно в дождливую погоду видимость сильно ухудшается даже на освещенных улицах. Свет отражается от мокрой проезжей части, делая пешеходов невидимыми для водителей.

Накануне в Ишиме автоинспекторы и представители Всероссийского общества автомобилистов продемонстрировали горожанам эффективность светоотражателей на одежде школьников. Родителям показали, как свет от фар отражается на элементах и делает детей видимыми в темноте. Это серьезно снижает риск наезда автомобиля на пешехода.

Каждый из участников акции поддержал призыв к сохранению жизни в условиях дорожного движения, передает областная Госавтоинспекция.