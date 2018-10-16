2018-10-16T07:15:43+03:00
Происшествия

Зарабатывали на автоподставах: в Тюмени осуждена семерка мошенников из Калиниградской области

Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени осуждена семерка ОПГ из Калиниградской области, которая специализировалась на подставах с дорогими авто.

Группа признана виновной в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ) и действовала с 2013 года. Действуя разным составом преступники до июня 2014 года инсцинировали шесть наездов на пешехода и пять попыток таких ДТП.

Все аварии были подстроены с водителями дорогих авто. «Потерпевший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа, прибывшим в Тюмень по служебной необходимости из Москвы, и сообщал, что в результате ДТП якобы были повреждены дорогие часы, которыми он был награжден за отличную службу. Другой участник группировки выступал в роли свидетеля, подтверждавшего наезд на пешехода. Водитель дорогого автомобиля склонялся к возмещению стоимости ремонта часов, чтобы «сбитый пешеход» не обратился в ГИБДД, а он - «виновник-водитель» избежал бы лишения водительских прав, привлечения к административной или уголовной ответственности.

Шесть водителей поддались обману и отдали аферистам в общей сложности более 3,6 млн. рублей, а пять – отказались платить деньги, настаивая на документальном оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД.

Аналогичные преступления были совершены и в Челябинске, где шесть участников группы в 2016-2017 годах были осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет.

Организатор группы был объявлен в розыск. В сентябре 2017 года его задержали в Калининграде и этапировали в Тюмень. Накануне, 15 октября, Ленинский районный суд семи преступникам назначил наказания от 3 лет 1 месяца до 8 лет лишения свободы. Четверо из них уплатят также штрафы от 150 до 500 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.

Еще один, восьмой, член группы пока остается в федеральном розыске, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

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