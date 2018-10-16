На трассе Екатеринбург-Тюмень построят восемь надземных переходов

16 Окт. 06:09 2018-10-19T12:12:33+03:00

Строительство первого из них уже началось

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На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень до конца 2018 года построят восемь надземных пешеходных переходов. Это позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трасс, пояснили в ФКУ "Уралуправтодор".

Все переходы оборудуют подъемными платформами. Первый переход уже возводят в деревне Дербыши, на 318-м километре, у поворота на улицу Тракторную.

Затем начнется строительтсво перехода у поворота на село Успенка (296-й км), на деревню Ушакова (301-й км), на село Перевалово (305-й км), деревню Зубарева (307-й км), село Гусево (310-й км), деревню Посохова (312-й км), у поворота на поселок Московский, рядом с кафе "Монарх" (317-й км).