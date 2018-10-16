СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-16T09:05:48+03:00

Бизнес-завтрак БКС Премьер «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?»

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Тюменский филиал инвестиционного банка «БКС Премьер» открывает новый деловой сезон. В четверг 18 октября состоится бизнес-завтрак «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?». Речь пойдет о выгодах использования индивидуального инвестиционного счета и том, какие инструменты на ИИС могут стать хорошей альтернативой банковским вкладам.

Спикерами мероприятия выступят Дарья Лавренова, директор филиала БКС Премьер в г. Тюмень, и Дмитрий Балахнин, старший финансовый советник компании.

Главные вопросы предстоящей встречи:

1. Анализ текущей рыночной ситуации

2. Инструменты на ИИС: основные особенности

3. Практика применения: считаем на конкретных примерах

БКС

В ходе мероприятия Вы сможете лично задать интересующие Вас вопросы спикерам или записаться на индивидуальную встречу к финансовым советникам БКС Премьер.

Команда Тюменского филиала «БКС Премьер» на периодической основе проводит бесплатные деловые мероприятия, которые помогают по-новому взглянуть на фондовый рынок, повысить уровень финансовой грамотности, а также познакомиться с различными вариантами вложения денежных средств. Приглашаем к участию индивидуальных предпринимателей, частных инвесторов и всех, кто ищет надежные и выгодные альтернативы депозитам.

Когда: 18 октября 2018 г. в 11-00.

Где: CAFÉ 15/86, г. Тюмень, ул. Володарского, 3

Участие бесплатное!

Внимание! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 54 61 93

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БКС Премьер

Филиал в г. Тюмени: ул. 50 лет Октября, 33 а/1

Тел. 8 (3452) 54-61-93

www.bcspremier.ru