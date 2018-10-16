2018-10-16T09:05:48+03:00
Экономика

Бизнес-завтрак БКС Премьер «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?»

Поделиться:
Бизнес-завтрак БКС Премьер «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?»Бизнес-завтрак БКС Премьер «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?»
Изменить размер текста:

Тюменский филиал инвестиционного банка «БКС Премьер» открывает новый деловой сезон. В четверг 18 октября состоится бизнес-завтрак «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?». Речь пойдет о выгодах использования индивидуального инвестиционного счета и том, какие инструменты на ИИС могут стать хорошей альтернативой банковским вкладам.

Спикерами мероприятия выступят Дарья Лавренова, директор филиала БКС Премьер в г. Тюмень, и Дмитрий Балахнин, старший финансовый советник компании.

Главные вопросы предстоящей встречи:

1. Анализ текущей рыночной ситуации

2. Инструменты на ИИС: основные особенности

3. Практика применения: считаем на конкретных примерах

БКС

БКС

В ходе мероприятия Вы сможете лично задать интересующие Вас вопросы спикерам или записаться на индивидуальную встречу к финансовым советникам БКС Премьер.

Команда Тюменского филиала «БКС Премьер» на периодической основе проводит бесплатные деловые мероприятия, которые помогают по-новому взглянуть на фондовый рынок, повысить уровень финансовой грамотности, а также познакомиться с различными вариантами вложения денежных средств. Приглашаем к участию индивидуальных предпринимателей, частных инвесторов и всех, кто ищет надежные и выгодные альтернативы депозитам.

Когда: 18 октября 2018 г. в 11-00.

Где: CAFÉ 15/86, г. Тюмень, ул. Володарского, 3

Участие бесплатное!

Внимание! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 54 61 93

На правах рекламы

БКС Премьер

Филиал в г. Тюмени: ул. 50 лет Октября, 33 а/1

Тел. 8 (3452) 54-61-93

www.bcspremier.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Тобольска арестовали счета компании за долги декретнице
Тюменские дзюдоисты привезли с Чемпионата России три медали
Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на бьюти-услугах
Для подростков соцучреждения "Борки" стартовал проект про профориентации
Жителей Тюменской области призывают прикрепить на одежду светоотражающие элементы
Зарабатывали на автоподставах: в Тюмени осуждена семерка мошенников из Калиниградской области
Погода 16 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
Тюменки смогут пройти бесплатную диагностику молочных желез
Охотник за металлом сдал в лом пекарное оборудование
В Тюмени сняли неоднозначную художественную короткометражку
Безработная тюменка окрутила и обокрала инвалида первой группы
В Заречном парке Тюмени предлагают построить дамбу и каскад фонтанов
Тюменец гантелей убил больную мать
Опасные гастроли в Тюмени: родители против реперов-матершинников
Тюменский дачник чуть не погиб, поранив себя пилой
Школьники Тюмени будут активнее участвовать в посадке деревьев
Годовалый мальчик в Тюмени ошпарил кипятком лицо, грудь и живот
Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ преодолели 111 бегунов
Чиновника в Тюменском районе лишили должности
В Ишиме появился свой сурдолог
В Тобольске стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты
В Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиков
В Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейских
В Тюменской области разыскивают 49-летнего Дениса Алемасова
Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога