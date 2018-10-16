Погода 16 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков

СЕГОДНЯ 04:48 2018-10-16T04:48:57+03:00

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Вторник, 16 октября, в Тюменской обалсти будет пасмурным, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха днем 0 +5 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске потеплеет до +3, осадков не ожидается, но небо будет затянуто облаками. В Тобольске тоже без осадков и до +2. В Ишиме теплее всего, +4 и переменная облачность.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Кстати, к этому же событию приурочен и ещё один праздник – Всемирный день продовольствия.

Всемирный день хлеба – это и профессиональный праздник пекарей, и дань уважения продукту. Считается, что первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. И уже тогда хлеб считался кормильцем и ассоциировался с солнцем.

Традиционно, во Всемирный день хлеба проходят выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, а также благотворительные раздачи хлеба.

Сегодня также профессиональный праздник отмечают анестезиологи. 16 октября это еще и День шефа. В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия, что это — работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей. И еще о том, что Шеф — это, прежде всего, человек. Но просто вспомнить — недостаточно. Праздник — это еще и повод преподнести шефу подарок, выразить уважение и признательность. К тому же это событие позволяет укрепить и улучшить взаимоотношения между работодателем и работником.