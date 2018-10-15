Тюменки смогут пройти бесплатную диагностику молочных желез

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-15T16:25:51+03:00

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15 октября – всемирный день борьбы с раком груди. Традиционно в этот день женщины могут пройти бесплатную диагностику молочных желез. Медицинские организации распространяют информационные материалы о симптоматике и профилактике этого заболевания.

Рак молочной железы входит в разряд самых страшных онкологических болезней, в зону риска которого попадают в основном женщины. В 1985 году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким заболеванием. Мероприятия проходят во многих странах мира, включая и Россию.

- В наши дни уровень развития медицины таков, что можно вылечить практически любую форму рака, если вовремя ее диагностировать. Поэтому мероприятия, призванные донести до женщин информацию о самодиагностике, необходимости регулярного посещения врача и внимания к изменениям в своём здоровье, так важны. В Тюмени в этом году нет медицинских палаток, как в прошлом году. Но медгород проедет по организациям, 19 октября в торгово-развлекательном центре «Сити Молл», а в субботу (20 октября) в Онкодиспансере на Барнаульской состоится день открытых дверей, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепка семья».

Чтобы защитить себя от рака груди или по крайне мере от серьезных последствий, следует придерживаться следующего алгоритма: откажитесь от вредных привычек и придерживайтесь рациональности в своем питании. Посещайте гинеколога дважды в год, это поможет своевременно выявлять и лечить болезни женской половой сферы. Также следует регулярно проводить самообследование молочных желез и делать маммографический скрининг 1 раз в 2 года после 35 лет, 1 раз в год после 50 лет и 2 раза в год при отягощенной наследственности.

При самообследовании следует обращать внимание на ряд тревожных признаков. Среди них - изменение размеров и формы молочных желез, наличие узловых уплотнений и ровных площадок в ткани, наличие различных выделений из сосков. Также к опасным симпотомам можно отнести ограничение смещаемости молочных желез, покраснения, отеки и другие изменения, наличие мокнущих поверхностей, свищей, распада тканей, обнаружение увеличенных, малоподвижных лимфатических узлов в подключичной, надключичной и подмышечной ямках.

При выявлении любых признаков, а также наличии жалоб на боль или дискомфорт в молочной железе обратитесь к врачу-мамологу.