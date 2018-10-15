2018-10-15T16:03:13+03:00
Происшествия

Охотник за металлом сдал в лом пекарное оборудование

Полицейские успели его быстро найти
Маргарита КАЛИНКИНА
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Предпринимательница из Тобольска чуть не лишилась пекарного оборудования. Она хранила его в нежилом доме, которое выставила на продажу. Этим воспользовался охотник за металлом.

Он увидел объявление о продаже дома и решил заглянуть на участок. Обнаружив там различные металлические изделия, мужчина, не долго думая, вызвал грузотакси и вывез их в пункт приема металла. Вырученные 5 тысяч рублей он потратил на свои нужды.

Полицейские быстро вычислили злоумышленника и задержали. Тоболяк полностью признал свою вину. На него заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК России «Кража». Суда фигурант дожидается под подпиской о невыезде.

Похищенное полицейские успели изъять и вернуть владелице, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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