2018-10-15T15:45:41+03:00
Звезды

В Тюмени сняли неоднозначную художественную короткометражку

Ее премьера с обсуждением состоится 11 ноября
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени сняли неоднозначную художественную короткометражкуВ Тюмени сняли неоднозначную художественную короткометражку
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Премьера художественной короткометражки «Отражение» состоится в Тюмени 11 ноября. Съемки фильма проходили в городе с участием местных актеров.

Режиссером фильма выступил Константин Безгодов, представивший в прошлом году в Тюмени авторский короткий метр «Мир вокруг». Сценарий для новой киноистории написала Анна Кушнир. В фильме рассказывается, как молодой человек справляется со своими страхами, стыдом и насмешками окружающих. Надев женское платье и загримировавшись под девушку, он переступает определенную грань, чтобы решится на крайне противоречивый и важный для него поступок.

Премьера состоится в 18:00 в кинозале 7-го корпуса Тюменского индустриального университета по адресу: ул. Мельникайте, 70. Вход свободный.

После премьеры запланировано обсуждение картины вместе с режиссером, сценаристом и актерами.

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