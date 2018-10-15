Безработная тюменка окрутила и обокрала инвалида первой группы

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-15T15:25:26+03:00

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Безработная тюменка окрутила, а затем обокрала инвалида первой группы. 27-летняя девушка похитила из его квартиры сотовый телефон и 200 тысяч рублей.

Горожанка познакомилась с мужчиной в соцсетях, через какое-то время они решили встретитьсяи. Девушка пришла в гости к своему новому знакомому и парочка весь вечер распивали спиртное. Когда хозяин ненадолго отлучился из квартиры, новая знакомая обшарила комнату, нашла деньги в шкафу и, схватив, телефон со стола, сбежала. За короткое время она успела сбыть гаджет в одном из комиссионных магазинов и потратить все деньги.

Мужчина, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Воровку нашли и задержали. По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемой грозит лишение до 5 лет.