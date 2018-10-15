В Заречном парке Тюмени предлагают построить дамбу и каскад фонтанов

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-15T14:53:51+03:00

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Водопады и водные комплексы для детей, сухой фонтан и памп-трек предлагается построить в Заречном парке Тюмени. Концепция обновления зеленой зоны, площадью 7 га, обсуждалась в минувшую пятницу, 12 октября.

Здесь также планируется установить спортивные и детские площадки, проложить пешеходные и велодорожки, обустроить зоны отдыха для взрослых и сделать большую поляну для массовых гуляний. Будут и площадки для выгуля собак, пункты проката, кафе и санузлы. Ежедневно в Заречном смогут отдыхать до 900 человек, а во время массовых мероприятий до 20 тысяч.

Основной идеей оформления парка стал образ воды. Она нашла свое отражение в деталях которые будут установлены как на детских площадках, так и на игровых комплексах, в малых архитектурных формах, например: скамейках и декоративном освещении. По мнению архитекторов, ветряные декоративные конструкции подчеркнут индивидуальность места и создадут настроение.

В первую очередь в порядок приведут берег и сделают дамбу с прогулочной зоной, балкончиками и шезлонгами для загара. В левой части дамбы и напротив площадки для массовых мероприятий будут созданы террасы.

Особенностью парка может стать каскадные водопады, объединённые искусственным ручьём, с организацией интерактивных водных элементов для детских игр.

Горожанам понравилось, что в парке будут места отдыха для людей разного возраста и нет мангальных зон. Против шашлыков выссказывалось также большинство участников опросов.

Отметим, что это концепция, проект будет разрабатываться с учетом пожеланий горожан. Активистов и экспертов пригласят также в управу Центрального округа для дальнейшего обсуждения, чтобы учесть все идеи тюменцев, сообщили в администрации города.