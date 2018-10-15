2018-10-15T14:53:51+03:00
Общество

В Заречном парке Тюмени предлагают построить дамбу и каскад фонтанов

В городе состоялось обсуждение концепции благоустройства зоны отдыха
Поделиться:
Изменить размер текста:

Водопады и водные комплексы для детей, сухой фонтан и памп-трек предлагается построить в Заречном парке Тюмени. Концепция обновления зеленой зоны, площадью 7 га, обсуждалась в минувшую пятницу, 12 октября.

Здесь также планируется установить спортивные и детские площадки, проложить пешеходные и велодорожки, обустроить зоны отдыха для взрослых и сделать большую поляну для массовых гуляний. Будут и площадки для выгуля собак, пункты проката, кафе и санузлы. Ежедневно в Заречном смогут отдыхать до 900 человек, а во время массовых мероприятий до 20 тысяч.

Основной идеей оформления парка стал образ воды. Она нашла свое отражение в деталях которые будут установлены как на детских площадках, так и на игровых комплексах, в малых архитектурных формах, например: скамейках и декоративном освещении. По мнению архитекторов, ветряные декоративные конструкции подчеркнут индивидуальность места и создадут настроение.

В первую очередь в порядок приведут берег и сделают дамбу с прогулочной зоной, балкончиками и шезлонгами для загара. В левой части дамбы и напротив площадки для массовых мероприятий будут созданы террасы.

Особенностью парка может стать каскадные водопады, объединённые искусственным ручьём, с организацией интерактивных водных элементов для детских игр.

Горожанам понравилось, что в парке будут места отдыха для людей разного возраста и нет мангальных зон. Против шашлыков выссказывалось также большинство участников опросов.

Отметим, что это концепция, проект будет разрабатываться с учетом пожеланий горожан. Активистов и экспертов пригласят также в управу Центрального округа для дальнейшего обсуждения, чтобы учесть все идеи тюменцев, сообщили в администрации города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени сняли неоднозначную художественную короткометражку
Безработная тюменка окрутила и обокрала инвалида первой группы
Тюменец гантелей убил больную мать
Опасные гастроли в Тюмени: родители против реперов-матершинников
Тюменский дачник чуть не погиб, поранив себя пилой
Школьники Тюмени будут активнее участвовать в посадке деревьев
Годовалый мальчик в Тюмени ошпарил кипятком лицо, грудь и живот
Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ преодолели 111 бегунов
Чиновника в Тюменском районе лишили должности
В Ишиме появился свой сурдолог
В Тобольске стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты
В Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиков
В Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейских
В Тюменской области разыскивают 49-летнего Дениса Алемасова
Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога