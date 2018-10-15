Тюменец гантелей убил больную мать

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-15T14:34:29+03:00

Он несколько раз ударил ее снарядом по голове

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Житель Тюмени гантелей по голове убил свою больную мать. 51-летний мужчина долго ухаживал за ней, но утром 11 октября, разозлился на пристарелую женщину и несколько раз ударил гантелей. От полученных травм бабушка сразу скончалась.

На мужчину уже заведено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный отдел по Калининскому округу областного управление СКР. Его обвиняют в убийстве на основании части 1. ст. 105 УК РФ. Тюменца уже взяли под стражу.

По делу назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили в ведомстве.