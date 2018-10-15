Тюменский дачник чуть не погиб, поранив себя пилой
Чуть не лишился жизни 55-летний дачник в Тюмени, который случайно поранил себя циркулярной пилой. Мужчина порезался в области бедра и у него началось сильное артериальное кровотечение.
Ему успела помочь жена, застав мужа лежащим на земле. Она перетянула ремнем ногу выше места ранения и остановила кровотечение, а затем вызвала скорую помощь.
Бригада медиков прибыла буквально через пять минут. Мужчина уже был бледный, а его давление уже снизилось до угрожающих жизни значений.
Медики провели противошоковую терапию, восполнили объем циркулирующей крови. В областной клинической больнице №2 специалисты сделали хирургическую обработку раны, после чего пациент почувствовал себя хорошо и отказался от госпитализации.
Врачи отмечают, что при артериальном кровотечении на спасение пострадавшего есть всего 2-8 минут. Если рана на шее, нужно прижать пальцами сонную артерию ниже раны к позвоночнику либо зажать ее пальцами. При повреждении руки, жгут накладывают в любое место на плечо (от плечевого до локтевого сустава), ноги – бедро (от коленного до тазобедренного сустава).
Вместо жгута можно использовать подручные средства – любой предмет похожий на ремень или веревку.