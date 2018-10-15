2018-10-15T14:14:40+03:00
Общество

Тюменский дачник чуть не погиб, поранив себя пилой

Он попал в артерию на бедре и мог умереть от потери крови
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Чуть не лишился жизни 55-летний дачник в Тюмени, который случайно поранил себя циркулярной пилой. Мужчина порезался в области бедра и у него началось сильное артериальное кровотечение.

Ему успела помочь жена, застав мужа лежащим на земле. Она перетянула ремнем ногу выше места ранения и остановила кровотечение, а затем вызвала скорую помощь.

Бригада медиков прибыла буквально через пять минут. Мужчина уже был бледный, а его давление уже снизилось до угрожающих жизни значений.

Медики провели противошоковую терапию, восполнили объем циркулирующей крови. В областной клинической больнице №2 специалисты сделали хирургическую обработку раны, после чего пациент почувствовал себя хорошо и отказался от госпитализации.

Врачи отмечают, что при артериальном кровотечении на спасение пострадавшего есть всего 2-8 минут. Если рана на шее, нужно прижать пальцами сонную артерию ниже раны к позвоночнику либо зажать ее пальцами. При повреждении руки, жгут накладывают в любое место на плечо (от плечевого до локтевого сустава), ноги – бедро (от коленного до тазобедренного сустава).

Вместо жгута можно использовать подручные средства – любой предмет похожий на ремень или веревку.

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