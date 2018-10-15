Школьники Тюмени будут активнее участвовать в посадке деревьев

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-15T13:54:03+03:00

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На 2700 деревьев и кустов в Тюмени стало больше. Именно столько растений высажено на минувшей неделе в самых разных районах города.

Большинство саженцев выращены в крестьянском хозяйстве «Плодовое». Его директор Светлана Гаврилова уточнила, что для города выращиваются деревья, которые неприхотливы к условиям произростания: сибирская яблоня, береза, серебристый кизильник, ель.

- Экологические мероприятия в Тюмени – это добрая традиция. В этом году мы запустили акцию «Посади дерево». Уже подписано соглашение с четырьмя управляющими компаниями и выделена субсидия, чтобы во дворах многоквартирных домов высадили 114 деревьев, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. - Озеленение именно этих дворов осуществляется по желанию их жителей.

К озеленению также подключились школьники. Так, в минувшую пятницу они участвовали в посадке деревьев в поселке Антипино.

- Такие мероприятия очень важны для молодого поколения, ведь именно они прививают бережное отношение к месту проживания. Уверен, что мы сформируем заявки от классов и включим предложения школьников в план озеленения, - подчеркнул Кухарук.