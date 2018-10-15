2018-10-15T13:36:55+03:00
Происшествия

Годовалый мальчик в Тюмени ошпарил кипятком лицо, грудь и живот

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ожоги лица, шеи, груди и живота получил годовалый мальчик в Тюмени. Его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу №1. Состояние малыша оценивалось как средней степени тяжести, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Инцидент произошел наканунеоколо 12 часов дня. Мальчик во время обеда схватил и опрокинул на себя полную кружку горячего чая. Его кожа тут же покрылась пузырями. Ожоги I-II степени составили 18 процентов тела.

Многодетная мама впервые столкнулась с такой ситуацией и растерялась. Она позвонила на станцию скорой помощи, чтобы узнать, как оказать первую помощь сыну. Спустя 19 минут прибыла бригада медиков. Маленькому пациенту ввели обезболивающие препараты, наложили специальные гидрогелевые повязки на ожоги и доставили в больницу.

Гражданам напоминают, что при ожогах нельзя смазывать рану маслами или мылом, яичным желтком или содой и прочими средствами. Они не способствуют заживлению, а только дальнейшему развитию гнойных процессов. Место ожога лучше охладить водой, мокрой тканью.

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