2018-10-15T11:37:20+03:00
Спорт

Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ преодолели 111 бегунов

Соревнования состоялись в минувшую субботу, 13 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ преодолели 111 бегуновПолумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ преодолели 111 бегунов
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В традиционном полумарафоне #ТЮМЕНЬБЕЖИТ в минувшую субботу, 13 октября, приняли участие 111 девушек и юношей, мужчин и женщин. Забег проходил в экопарке «Затюменский», участники преодолевали дистанцию в 21 километр 98 метров.

Почетными гостями спортивного праздника стали начальник городского отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике Андрей Колычев и директор спортшколы олимпийского резерва № 2 Павел Вавилов. Они пожелали бегунам успехов, быстрых секунд и высоких результатов несмотря на нулевую температуру.

Абсолютными победителями полумарафона стали Екатерина Зайцева и Дмитрий Ефимович. Они выступали в категории от 18 до 34 лет

- Я участвовала вместе со своей подругой Марией Козар, которая финишировала второй. Благодаря ей я пришла в легкую атлетику и полюбила этот спорт всем сердцем. Я уже КМС по лыжным гонкам. Сейчас буду работать над получением разряда в легкой атлетике, - поделилась секретом своего успеха Екатерина Зайцева.

В возрастной категории от 35 до 39 лет победили Татьяна Корнева и Константин Симонов. Олег Жиряков и Татьяна Ульянова выиграли золото среди спортсменов от 40 до 44 лет. Среди мужчин в возрастной категории 45-49 лет первым финишировал Александр Емельянов, 50-54 - Павел Горчаков, 55-59 - Сергей Сидоров, 60-64 - Маёр Набиев, 65-69 - Леонид Копысов.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на первую ступень пьедестала почета поднялись Станислав Зайцев и Леонид Варфоломеев.

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