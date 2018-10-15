2018-10-15T11:21:05+03:00
Происшествия

Чиновника в Тюменском районе лишили должности

Он также выплатит государству штраф в 275 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Бывший чиновник администрации поселка Винзили Тюменского района оштрафовали на 275 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на 2 года. Суд признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий.

В июле 2012 года замглавы администрации поселка был назначен врио и в этот же месяц незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальной,1 «г» без заключения органа госстройнадзора. Здание было возведено в границах санитарно-защитной зоны завода ООО «Инвест-силикат-стройсервис», который относится к объектам III класса опасности. В этой зоне запрещено строить жилье.

Граждане, купившие квартиры, стали жаловаться на невыносимые условия проживания. По материалам районной прокуратуры было возбуждено уголовное дело, в итоге чиновник признал свою вину.

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