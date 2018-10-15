2018-10-15T10:51:29+03:00
Общество

В Ишиме появился свой сурдолог

Теперь пациенты с проблемами слуха могут пройти лечение, не выезжая из города
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ишиме появился свой сурдолог. Фото облбольницы № 4 г. ИшимаВ Ишиме появился свой сурдолог. Фото облбольницы № 4 г. Ишима
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В областной больнице Ишима появился сурдолог. Лечебное учреждение открыло новое направление медицинской помощи. За первый месяц доктор провел более 250 приемов, сообщили впресс-службе облбольницы №4. Помощь оказывается как взрослому, так и детскому населению. Ранее ишимцам прихадилось за медицинской помощью обращаться в клиники Тюмени, Омска и Екатеринбурга.

- От нарушений слуха никто не застрахован. Проблемы со слухом становятся все моложе, на прием все чаще приходят люди трудоспособного возраста, - рассказал ишимский сурдолог Александр Плетнев. - Много факторов сегодня влияет на наше здоровье - это и темп жизни, и стрессы, и артериальное давление, с нарушениями которого сталкивается большинство моих пациентов.

Александр Сергеевич также отметил, что пока в городе нет слухопротезирования, для этого необходимо сформировать базу пациентов.

- Все нуждающиеся в данной помощи отправляются в областной центр, мы лишь помогаем пройти необходимое обследование, - добавил доктор.

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