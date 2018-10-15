СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-15T09:23:48+03:00

В Тобольске стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты. Фото КДМ Тобольска

Участвовать в нем могут девушки от 16 до 30 лет

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В Тобольске стартовал прием заявок на участие в конкурсе красоты «Краса Тобольска – 2019». Участвовать в нем могут стройны, пропорционально сложенные горожанки в возрасте от 16 до 30 лет и ростом не ниже 160 см.

Претенденток на корону само красиво горожанки ждет множество интересных мероприятий, возможность показать себя и получить новые эмоции, впечатления, навыки, и конечно, подарки от организаторов, партнеров и спонсоров мероприятия. Заявки можно подавать до 27 января 2019 года.

Необходимо также предоставить согласие на обработку персональных данных, свои фотографии (анфас и в полный рост), желательно, но необязательно видеозапись творческого номера.

Форма заявки и положение о конкурсе размещены здесь

Координатор конкурса – специалист по работе с молодёжью Анна Морозова, тел. 8(3456)22-78-74, адрес: 8 мкр., д. 37, вставка 1, отдел молодежных программ. Также заявки принимаются по электронному адресу: krasatob@gmail.ru.