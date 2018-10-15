2018-10-15T09:12:18+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиков

Женщина везла "соль" домой для распространения
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиковВ Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиковФото: Ольга Крыльцова
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Жительницу Ялуторовска задержали в Тюмени с партией наркотиков. 32-летнюю женщину на автомобиле остановили около полуночи на ул. Станционной. При досмотре автомобиля из салона было изъято 20 полиэтиленовых свертков с веществом, которое направили на исследование. Эксперты установили, что это наркотическая «соль» общей массой около 9 граммов.

Выяснилось, что ялуторовчанка уже была судима, нигде не работает и приехала в Тюмень, чтобы забрать наркотики для распространения в своем городе.

Женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

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