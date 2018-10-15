2018-10-15T09:11:14+03:00
Общество

В Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейских

Чаще всего нарушают закон пьяные граждане
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейскихВ Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейскихФото: Ольга Крыльцова
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Десять преступлений в отношении полицейских совершено в Тюменской области с начала года. По четырем уголовным делам мировыми судьями Упоровского района и Заводоуковского городского округа уже вынесены обвинительные приговоры, а шесть материалов находятся на рассмотрении в Заводоуковском суде.

Нередко преступления были совершены гражданами в состоянии опьянения. Поэтому поицейские напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя негативно сказывается не только на здоровье, но и на репутации гражданина.

Полицейские также напоминают, что за «Применение насилия в отношении представителя власти» предусмотрены наказания, вплоть до лишения свободы до десяти лет, а за «Оскорбление представителя власти» - штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы до одного года.

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