В Тюменской области разыскивают 49-летнего Дениса Алемасова

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-15T08:31:17+03:00

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В Тюменской области разыскивают 49-летнего Алемасова Дениса Аркадьевича. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено в с. Ярково, в розыск жителя региона объявили полицейские Тобольского отдела полиции №2.

Все, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дениса Алемасова, просят сообщить в ОП №2 МО МВД России "Тобольский" по телефону (34531) 2-56-96, 2-53-02, дежурная часть 2-54-93, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 525, 793 832, дежурная часть 793 023 или 02.