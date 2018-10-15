2018-10-15T08:11:47+03:00
Общество

Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога

Медики готовы обучить всех желающих сердечно-легочной реанимации
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиологаТюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога
Изменить размер текста:

Тюменские медсестры предлагают предприятиям и организациям стать участниками Европейского дня «Спаси жизнь». Ежегодно он проводится во Всемирный день анестезиолога, 16 октября. Девиз 2018 года – «Каждый человек в мире может спасти жизнь».

В связи с этим тюменским предприятиям, организациям и учебным заведениям предлагают с 15 по 19 октября организовать для сотрудников обучение навыкам сердечно-легочной реанимации, а медикам - предложить свои услуги.

Варианты обучения:

- беседа и демонстрация видеоролика с практической отработкой навыка базовой СЛР на манекене;

- мастер-класс и отработка навыка базовой СЛР на манекене.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тобольске стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты
В Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиков
В Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейских
В Тюменской области разыскивают 49-летнего Дениса Алемасова
Тест-драйв РКО от КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
Тюменец выплатил банку более 7 млн. рублей, чтобы не лишиться бизнеса
Бесформенное месиво: на улице Ямской в Тюмени насмерть сбит пешеход
Погода 15 октября в Тюмени: снег с дождем только утром
Тюменский автореставратор отремонтировал автомобиль 1937-го года
Во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе примут участие юноши 14-15 лет
В «Ночь искусств» тоболяки примут участие в историческом экшне
Тюменцам рассказали, как спасти себя от гриппа
В Тюмени запустят «Школу парламентаризма»
В тюменских школах пройдут необычные перемены
Стало известно, какие новые проекты социальной инфраструктуры появятся в Тюменском районе
В Тюмени пройдёт Второй открытый конгресс наставников России
В Ялуторовске и Тобольске презентуют сборник, который поможет выстроить работу с подростками
В Тюмени пройдёт осенний интеграционный кубок КВН
В Тобольске через два года заработает завод по производству полимерных изделий
Методист Тобольского музея-заповедника занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России»
Погода в Тюмени 14 октября: на Покров выпал снег
В Тюменском районе школьникам рассказывают о безопасности в Интернете
В Ялуторовске пройдёт конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»
Тюменских ребятишек воспитывают по «Букве закона»