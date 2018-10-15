Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога
Медики готовы обучить всех желающих сердечно-легочной реанимации
Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога
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Тюменские медсестры предлагают предприятиям и организациям стать участниками Европейского дня «Спаси жизнь». Ежегодно он проводится во Всемирный день анестезиолога, 16 октября. Девиз 2018 года – «Каждый человек в мире может спасти жизнь».
В связи с этим тюменским предприятиям, организациям и учебным заведениям предлагают с 15 по 19 октября организовать для сотрудников обучение навыкам сердечно-легочной реанимации, а медикам - предложить свои услуги.
Варианты обучения:
- беседа и демонстрация видеоролика с практической отработкой навыка базовой СЛР на манекене;
- мастер-класс и отработка навыка базовой СЛР на манекене.