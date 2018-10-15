Тест-драйв РКО от КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-15T07:23:35+03:00

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Вы давно хотели перейти на обслуживание в региональный банк, но не могли решиться? Ищите банк, в котором:

• Оперативно по звонку решают вопросы.

• Быстро, за 7-10 рабочих дней выдают кредиты для бизнеса.

• Осуществляют валютные операции с выгодой для клиента.

• Предоставляют высокий сервис, независимо от величины бизнеса.

• Руководство всегда идет на диалог.

Тогда у Вас есть шанс «протестировать» работу тюменского регионального банка КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 2 месяца абсолютно бесплатно!

Для этого нужно успеть подать документы на РКО в период с 15 октября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.

Бесплатно «тестировать» КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» можно 2 месяца

Для открытия расчетного счета достаточно оставить заявку на сайте Банка или позвонить по телефону (3452) 566-026 для того, чтобы сотрудник во всех подробностях рассказал о порядке взаимодействия с Банком.

Банк всегда следует пожеланиям клиентов. Вы не будете тратить свое время на посещение офиса и сбор документов. Наши сотрудники самостоятельно выедут к вам и помогут подготовить весь пакет документов для открытия счета.

Главная задача банка - обеспечение сохранности вверенных денежных средств при качественном и своевременном обслуживании расчетов. В период действия договора за Вами закрепляется персональный менеджер, который обладает полномочиями для решения задач.

«СТРОЙЛЕСБАНК» - удобный и надежный банк для бизнеса. Доказано за 24 года!

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики 65, телефон 8 (3452) 566-026.

Лицензия ЦБРФ № 2995 от 11.02.2008г.

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