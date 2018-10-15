Тюменец выплатил банку более 7 млн. рублей, чтобы не лишиться бизнеса

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-15T07:06:09+03:00

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Предприниматель из Тюмени выплатил банку долг в 7 млн. 180 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего имущества. 41-летний тюменец получил кредит на развитие бизнеса, но не выполнил обязательства перед банком, в результате чего возник долг.

На него было возбуждено исполнительное производство. и бизнесмен добровольно рассчитываться с банком не собирался. Приставы были вынуждены арестовать счета и ограничить его в праве на выезд за пределы России. Также были арестованы транспортные средства, принадлежащие предпринимателю, среди которых внедорожники Mercedes-Benz и Toyota.

Не желая рисковать своим имуществом предприниматель оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. Деньги уже перечислены банку, сообщили в пресс-службе УССП по Тюменской области.