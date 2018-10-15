Бесформенное месиво: на улице Ямской в Тюмени насмерть сбит пешеход

СЕГОДНЯ 05:33 2018-10-15T05:33:17+03:00

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Накануне вечером в Тюмени на улице Ямской насмерть сбит пешеход. Дорогу человек не уступил водитель Яндекс-такси. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

- Перемолола человека на пешеходном переходе перед развязкой, как с аэропорта ехать. Проезжал когда тело еще не накрыто было, это жуть просто. Переломы, разрывы, бесформенное месиво. Авто повреждено так, словно лося какого сбило. Летел с космической скоростью по всей видимости и попутно еще спал, как у них там сутками работая принятно. Соболезнования родным и близким, - сообщил в соцсетях автор фотографии, который пожелал остаться анонимным.

Другие очевидцы подтвердили произошедшее.

- Таксист протащил мужчину несколько метров, потому что около пешехода кроссовок лежал. На машине мятина,как будто в столб бетонный въехал. Там такая жуть. Соболезную родным и близким, - добавил Данил Белянин.

- Кошмарное зрелище... Одежда на дороге, обувь тоже, тело под задними колесами уже накрыто... Крыша реально помята так, что страшно представить с какой скоростью он летел... Человека очень жалко, жаль родных, ни кому такого горя не пожелаешь. Берегите себя! - написала Елена Петрашова.

Кто-то из горожан предложил запретить Яндекс-такси в Тюмени, так как автомобили этого сервиса часто попадают в сводки происшествий.

- Все винят таксиста, но никто не говорит о том, что в том месте следует сделать наземный переход, т.к. переход по зебре сам по себе опасный. Ближе к вечеру видимость на дороге становится плохой, тем более в такую погоду, а на месте таксиста мог оказаться любой, - считает Серёжа Мартьянов.

Александра Кукшина нпомнила, что простые отражатели на одежде могли бы помочь избежать трагедии. Так же внимательность и здравомыслие пешехода.

- При разрешенном скоростном режиме 90 км/час в такую погоду сразу и не заметишь, и не остановиться. Скорость конечно надо выбирать в соответствии с погодой, но и на 60 км/час можно так попасть, - считает тюменка.

Официальные подробности трагедии будут сеглдня чуть позднее.