2018-10-15T03:42:12+03:00
Общество

Погода 15 октября в Тюмени: снег с дождем только утром

Температура воздуха поднимется до +2 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 15 октября в Тюмени: снег с дождем только утромПогода 15 октября в Тюмени: снег с дождем только утромФото: Марина АНТОНОВА
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Понедельник, 15 октября, в Тюменской области будет сырым и немного снежным. Ночной снегопад с дождем продолжится днем. Северо-западный ветер будет 6-11 м/с, температура воздуха днем поднимется до +0 +5 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске снег будет только утром, день продет без осадков, но небо будет хмурым. Ветер 3-8 м/с, а столбики термометров поднимутся до +2 градусов.

В Тобольске снег рано утром и поздно вечером, днем без осадков, воздух прогреется до +3 градусов.

В Ишиме пасмурно, но без осадков днем потеплеет до +4.

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день мытья рук. Он впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах. Как отмечают эксперты ООН и ВОЗ, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ.

«Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей.

15 октября также отмечается День белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Главная цель Дня — еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы есть: со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой.

Сегодня отмечается еще один праздник - День сельских женщин. Он призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся.

Как именно отмечать этот день — целиком решают сами заинтересованные организации и сообщества. Но каждый год все события проводятся под эгидой актуального для сельских женщин лозунга, будь то доступ к кредитам, к информационно-коммуникационным технологиям или чистой воде.

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