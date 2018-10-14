2018-10-14T18:18:52+03:00
Авто

Тюменский автореставратор отремонтировал автомобиль 1937-го года

Реставрировал он её несколько лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский реставратор автомобилей Евгений Бобриков восстановил раритетный автомобиль ГАЗ М-1 1937 года. По информации портала «Вслух.ру» со ссылкой на телеканал «Тюменское время», тачку мужчина выкупил у наследников первого хозяина за несколько сотен тысяч рублей.

Реставрировал авто он несколько лет: многие детали были куплены в других регионах, некоторые – вообще изготовлены заново, кузов полностью переварен. По словам самого реставратора, осталось лишь найти мастеров по салону и подходящую ткань. Правда, ездить зимой на своей машинёшке он не будет – в ней нет даже печки.

Не так давно «эмка» совершила свою первую поездку за несколько десятков дет.

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