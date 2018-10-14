2018-10-14T17:31:05+03:00
Спорт

Во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе примут участие юноши 14-15 лет

Общий призовой фонд составляет 315 тыс. рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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XXIV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе состоится с 18 по 20 октября в тюменском СК «Строймаш». Как сообщает «Тюменская область сегодня», спортсмены будут соревноваться за приз чемпиона мира и Европы, тюменца Владимира Чебоксарова. К участию в состязаниях допускаются спортсмены 14-15 лет, у которых есть подготовка не ниже второго разряда.

Открытие состязаний намечено на 19 октября в 17 часов, после этого начнутся поединки среди представителей 15-ти весовых категорий. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт 20 октября в 14 часов.

Общий призовой фонд составляет 315 тыс. рублей. Все подробности о состязании можно узнать на официальном сайте Федерации спортивной борьбы Тюменской области.

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