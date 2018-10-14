В «Ночь искусств» тоболяки примут участие в историческом экшне

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-14T16:42:39+03:00

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«Искусство рядом» - тема очередной «Ночи искусств», которая пройдёт в Тобольске 4 ноября с 16 часов до полуночи. Как сообщает ИА «Тюменская линия», на площадках 8-ми музейных комплексов пройдут творческие встречи, экскурсии, мастер-классы, лекции, театрализованные представления и многое другое.

Также тоболяки и гости города смогут стать участниками исторического экшна «Холодный кипяток», который придумал художник и поэт Евгений Быстринский, принять участие в дискуссии на английском языке, принять участие в изготовлении национальной обуви и познакомиться с любимыми музыкальными произведениями семьи Николая II. Кроме того, в программе – прочтение литературных произведений, которые были написаны узниками Тобольского тюремного замка.

Подробную программу обещают представить уже совсем скоро.