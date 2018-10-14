2018-10-14T15:37:35+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, как спасти себя от гриппа

В профилактику входят и прививки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рассказали, как спасти себя от гриппаТюменцам рассказали, как спасти себя от гриппаФото: Татьяна Коркина
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В Тюменскую область поступило более 175 тыс. единиц вакцины против гриппа для детей и 490 тыс. для взрослых, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. На сегодняшний день в регионе привито порядка 300 тысяч человек, и в первую очередь, прививают людей из «группы риска» (45% населения). Вакцинация проводится в сентябре-октябре и считается самой эффективной, т.к. у организма есть время выработать иммунитет.

Вакцину «Совигрипп» отличают высокое качество и абсолютная безопасность. В неё включены штаммы, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения - H1H1, H3N2 и штамм вируса гриппа B. Кроме того, у тюменцев есть возможность поставить прививку от пневмококковой инфекции, т.к. пневмония – наиболее частое осложнение и ОРВИ, и гриппа.

Врачи призывают носить маски, не ходить заболевшими на работу и не отпускать больных детей в детские сады, чаще мыть руки, проветривать помещения, не трогать лицо и улучшать иммунитет.

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