В Тюмени запустят «Школу парламентаризма»
Главной целью федерального проекта «Школа парламентаризма», которую запустят в Тюмени 22 октября, станет выявление и формирование молодых кадров для государственной службы. В течение нескольких месяцев тюменская молодёжь будет проходить подготовку и тщательный отбор.
Участники будут посещать образовательные лекции со спикерами, присутствовать на дебатах и публичных слушаниях, а также разрабатывать социально-значимые проекты на выявление компетенций, нужных современным политикам. Кроме того, каждого участника ждёт предварительный отбор в виде интервью и тестирования, благодаря которому выявят уровень эрудиции, вербальные навыки, логическое и цифровое восприятие.
Победители смогут стажироваться в органах власти и пройти практику в Москве. Регистрацию можно пройти до 21 октября. Подробности в группе «Школа Парламентаризма | Тюмень».