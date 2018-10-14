В Тюмени запустят «Школу парламентаризма»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-14T14:37:53+03:00

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Главной целью федерального проекта «Школа парламентаризма», которую запустят в Тюмени 22 октября, станет выявление и формирование молодых кадров для государственной службы. В течение нескольких месяцев тюменская молодёжь будет проходить подготовку и тщательный отбор.

Участники будут посещать образовательные лекции со спикерами, присутствовать на дебатах и публичных слушаниях, а также разрабатывать социально-значимые проекты на выявление компетенций, нужных современным политикам. Кроме того, каждого участника ждёт предварительный отбор в виде интервью и тестирования, благодаря которому выявят уровень эрудиции, вербальные навыки, логическое и цифровое восприятие.

Победители смогут стажироваться в органах власти и пройти практику в Москве. Регистрацию можно пройти до 21 октября. Подробности в группе «Школа Парламентаризма | Тюмень».