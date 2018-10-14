В тюменских школах пройдут необычные перемены

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-14T13:18:54+03:00

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В тюменских школах и ссузах пройдут необычные перемены. Молодежные сообщества города для учеников 4-6 классов проведут «Необычные перемены». Детям предложат сфотографироваться в фотозонах с военной формой, проведут мастер-классы по сборке конструкторов, поговорят о создании интернет – контента и съемке видеороликов. Также будет работать выставка оружия. А команда чирлидеров проведет акцию «Разная физра» на уроке физкультуры.

В средних учебных заведениях фитнес-тренеры на переменах будут подходить к курящим девушкам и предлагать им заменить сигарету на розу. Для подростков с 9 по 11 классы пройдет акция «Делай добро»: ученикам нужно будет совершить хороший поступок, рассказать об этом в социальной сети Инстаграм и отметить страницу «Шанса», сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Как рассказала руководитель проекта «Шанс» Любовь Бровка, это будет стимулом для ребят, которые хотят совершить добрые дела. А рассказ о своем поступке в соцсетях, возможно, побудит сверстников к волонтерству.

Отметим, что школы и ссузы смогут сами выбрать программу, которую проведут для учеников сообщества.