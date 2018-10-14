Стало известно, какие новые проекты социальной инфраструктуры появятся в Тюменском районе
В Тюменском районе подводят итоги рейтингового голосования, в котором жители определили самые важные для их населённых пунктов объекты социальной инфраструктуры. Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского муниципального района, о планах реализации проектов рассказал замглавы района Сергей Гейнц.
По его словам, в п. Андреевский появится мини-футбольная площадка с искусственным покрытием, в Горьковке и Новотарманском – детские площадки, в Наримановском, Онохинском и Салаирском муниципальных образованиях – спортзона с тренажёрами. В Ембаево запланирован капремонт детского сада «Теремок», в Муллашах – капремонт фельдшерско-акушерского пункта.
- В Каменском и Созоновском муниципальных образованиях появятся мини-футбольные площадки с искусственным покрытием. В Успенском будет новая детская площадка с разновозрастными малыми архитектурными формами. А в Червишево по результатам рейтингового голосования планируется построить стадион, - рассказал Сергей Гейнц.
Как отметил замглавы района, в принятие решения о планировании строительства новых объектов были вовлечены жители всех территорий. По каждому объекту голосования проводятся различные мероприятия, включая оформление земельных участков, согласование техзадания и контрактов для конкурсных процедур.
- Все объекты включены в соответствующие программы и будут профинансированы, - рассказал Сергей Гейнц.