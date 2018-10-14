В Тюмени пройдёт Второй открытый конгресс наставников России

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-14T11:28:45+03:00

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В Тюменской областной Думе с 15 по 16 ноября пройдёт Второй открытый конгресс наставников России «Наставничество и Производительность труда – 2025». Как сообщает «Тюменская область сегодня», главной задачей мероприятия станет консолидация и формирование знаний предпринимателей.

В первый день участники отправятся на панельную дискуссию, прочитают свои доклады и посетят отраслевые секции по лучшим практикам наставничества. Кроме того, посетят и Совещание Совета Союза наставников России, которое можно будет посетить всем желающим. На второй день пройдут мастер-классы от руководителей предприятий и фестиваль деловых игр.

Отметим что подробную информацию можно получить на официальном сайте «Тюменского делового клуба». Мероприятие проводится при поддержке Минэкономразвития РФ и Правительства Тюменской области.