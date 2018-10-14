В Ялуторовске и Тобольске презентуют сборник, который поможет выстроить работу с подростками

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-14T09:29:46+03:00

В ноябре его презентуют и в Тюмени

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15 и 17 октября в Ялуторовске и Тобольске презентуют авторский сборник методических рекомендаций от социального проекта «Шанс». Как сообщает «Мой портал», в четырёх разделах («О современном мире подростка», «Целебный контакт», «Эффективный подход», «Шаги шанса») авторы рассказывают технологию собственной системы наставничества.

По словам руководителя проекта «Шанс» Любови Бровко, сборник поможет разобраться с тем, как выстроить работу с подростками. Сегодня существует много подходов к решению проблем воспитания, а традиционные способы не всегда приносят результат.

- Проект наставничества позволяет решать трудности конкретного ребенка определенными приемами, наиболее эффективными для него, - отметил она.

Идея создания сборника пришла после запроса людей, которые заинтересованы в воплощении проекта на юге Тюменской области. Получить его в печатном или электронном виде можно у руководителя проекта.

Отметим, что в начале ноября проект представят и в Тюмени.