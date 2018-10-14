В Тюмени пройдёт осенний интеграционный кубок КВН

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-14T08:15:46+03:00

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В тюменском Дворце и творчества «Пионер» 19 октября пройдёт осенний интеграционный кубок КВН, в котором примут участие команды со всей области. Как сообщает «Вслух.ру», на сцену выйдут тюменские команды «Закос» и «Хурма», «Сделано в Сибири» из Тюменского района, «Фикусы» из Ялуторовского района, «Единые» из Заводоуковска, «Случайный роман» из Голышманово и «Родина Ершова» из Ишима».

В этот раз тема Кубка – «Театр», поэтому команды должны выполнить такие задание, как приветствие («Театр начинается с…»), разминка («Антракт») и конкурс одного номера («Премьера»). По итогам Кубка из самых ярких команд-участниц сформируют сборную, которая и представит Тюменскую область на Всероссийских играх интегрированного КВН.

Команды, которые участвуют в этом Кубке, должны быть сформированы в общественных организациях инвалидов, реабилитационных центрах, молодёжных центрах и т.д.

Подробности можно узнать по адресу и телефону: ул. Уральская, 60, тел/факс: 43-11-54, 56-89-40 (доб.5), e-mail: voi72@bk.ru.