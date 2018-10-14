СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-14T07:24:13+03:00

В Тобольске через два года заработает завод по производству полимерных изделий Фото: Татьяна Коркина

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В 2020 году в Тобольске заработает новый завод по производству полимерных изделий, производственные мощности которого составят 10 тыс. тонн продукции в год. Как сообщает ИА «Тюменская линия», инвестор уже полностью выполнил устройство фундамента, а сейчас строит и прокладывает инженерные сети водоснабжения и канализации.

На 90% выполнен монтаж металлоконструкций, на 100% - монтаж промышленного корпуса. Следующим этапом станет монтаж металлоконструкций здания административно-бытового корпуса. В конце ноября 2018 планируется закрыть все здания сэндвич-панелями, установить кровлю и подать тепло по временной схеме для начала внутренних работ.

Отметим, что строительство объекта реализуется «Камским заводом полимерных материалов», у которого уже есть опыт производства такой продукции. Объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, Правительство Тюменской области оказывает проекту информационное, организационное и консультационное содействие.