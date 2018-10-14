2018-10-14T06:27:05+03:00
Звезды

Методист Тобольского музея-заповедника занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России»

Специалист получил «серебро» в номинациии «Гид-профессионал. Музей»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Методист Тобольского музея-заповедника занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России»Методист Тобольского музея-заповедника занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России»Фото: Татьяна Коркина
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Методист отдела музейно-просветительской деятельности Тобольского музея-заповедника Наиль Янишев занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России», который проводился Русским географическим обществом во второй раз. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области, специалист получил «серебро» в номинациии «Гид-профессионал. Музей».

В общей сложности на конкурс поступило более 600 авторский презентаций, которые отсмотрело компетентное жюри. В их число вошли: президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов, телеведущие Валдис Пельш и Джон Уоррен, гларед телеканала «Моя Планета» Николай Табашников и другие. Победителей и призёров выбрали в пяти номинациях.

Задачей организаторов конкурса стал поиск талантливых и увлечённых людей, которые способны влюбить в свой регион всю Россию. Помимо призов и подарков победители смогут провести телевизионную экскурсию в эфире телеканала «Моя планета».

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