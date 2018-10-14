Погода в Тюмени 14 октября: на Покров выпал снег

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-14T06:20:21+03:00

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В Тюмени 14 октября ожидается облачность с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ночью в отдельных районах слабые гололедные явления, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -0...-5, днем -1...+4.

14 октября – Покров. К этому дню крестьяне старались убрать весь урожай и сделать заготовки на зиму. Скот на пастбища уже не выгоняли, а держали в хлевах и переводили на зимний корм.

Смотрели и на погоду: если ветер дул с востока — значит, будет холодная зима. Если на Покров еще не выпадал снег — его можно было не ждать до самого Рождества. Русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима».