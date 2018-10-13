2018-10-13T18:25:50+03:00
Общество

В Тюменском районе школьникам рассказывают о безопасности в Интернете

В школах проходят классные часы и собрания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе школьникам рассказывают о безопасности в ИнтернетеВ Тюменском районе школьникам рассказывают о безопасности в ИнтернетеФото: Татьяна Коркина
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На заседании координационного совета по профилактике правонарушений Тюменского района обсудили меры профилактики экстремистского и террористического поведения молодёжи в Интернете. По словам участников, воспитательная работа должна включать в себя мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и опасностей в сети.

К примеру, в рамках проекта «Киберпатруль Тюменской области» в школах Тюменского района в учебном году 2017/2018 прошло девять акций «Безопасный интернет». Безопасность несовершеннолетних в Интернете обсудили на 103 родительских собраниях и 167-ти классных часа. Ребятам рассказывают, чем грозит террористическая деятельность в Интернете, рассказывают об ответственности за ложные сообщения о заложенных бомбах и показывают презентации и видео по вопросам уголовной ответственности идеологии терроризма.

Кроме того, учителя и соцработники педагоги проводят классные часы, игры, конкурсы, направленные на развитие межнациональной и межконфессиональной толерантности.

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