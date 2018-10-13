2018-10-13T17:30:30+03:00
Спорт

В Ялуторовске пройдёт конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»

Команда должна состоять из трёх человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске пройдёт конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»В Ялуторовске пройдёт конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»Фото: Татьяна Коркина
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Ялуторовские семьи приглашают принять участие в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья», организатором которого выступает Молодёжный социально-деловой центр. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в составе команды должно быть три человека, включая маму, папу и ребёнка до 13 лет.

По словам руководителя клуба «Молодая семья» МСДЦ Елены Петелиной, конкурс будет проводиться уже в девятый раз, и каждый год программа соревнований разная.

- В этом году также найдём, чем удивить и участников, и зрителей соревнований, - рассказала она.

От зрителей ждут стихотворные кричалки, плакаты в поддержку любимой команды и другие атрибуты настоящих болельщиков. Самим участникам стОит подготовить костюмы, название и девиз в соответствие с темой соревнований.

Отметим, что состязания пройдут 11 ноября в СК «Юниор» (Ялуторовск, ул. Свободы, 60). Заявки на участие принимают в МАУ города Ялуторовск «Молодежный социально-деловой центр» по адресу: ул. Свободы, 60, кабинет 19. Подробности по телефонам: 2-00-86, 8-966-762-00-08 (Елена Владимировна Петелина).

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