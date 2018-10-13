Тюменских ребятишек воспитывают по «Букве закона»

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-13T16:19:21+03:00

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В тюменском ОРЦ «Родник» с успехом реализуется программа правового воспитания несовершеннолетних под названием «Буква закона». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, она ориентирована на детей, которые проходят здесь курс реабилитацию. В настоящее время поправляют здоровье и приобщаются к правовым знаниям 136 ребятишек.

Большое внимание воспитатели уделяют вопросам морали и кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания правовой культуры и формирование законопослушного поведения. На занятиях ребята обсуждают такие темы, как «Я – гражданин России», «У меня есть права, есть обязанности», «Правила общения» и многие другие.

По мнению педагогов и родителей, для ребят с особенностями здоровья необходимы правильные взаимоотношения с законом и знания основных норм, которые касаются прав ребёнка и его безопасности.