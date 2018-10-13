2018-10-13T15:33:33+03:00
Звезды

В Тюмени завершает работу бесплатная художественная выставка «ТеARTиум»

Она закроется уже 14 октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МТЦ "Космос"Фото: МТЦ "Космос"
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В тюменском МТЦ «Космос» завтра, 14 октября, завершает свою работу бесплатная художественная выставка «ТеARTиум», которую посетили более 200 человек. На её открытии 7 октября режиссер и руководитель молодежного театра «Ремарка» Юлия Вологжанина провела открытую лекцию на тему «Театр и арт».

Организатором проекта выступила студентка ТГИК Елена Вакарина, которая искала участников в соцсетях. По её словам, основная занятость художников совсем не связана с рисованием, а сами картины стали современной интерпретацией известных литературных произведений.

Елена отметила, что в Тюмени мало внимания уделяется молодёжным выставкам, поэтому проект стал поддержкой молодых и свободных художников.

- Продолжение проекта возможно. Например, разнообразим мастер-классами от художников-участников. Как показала выставка: театр и изобразительное искусство гармонично живут друг с другом, - рассказала Елена.

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