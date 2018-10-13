2018-10-13T14:33:18+03:00
Общество

Юные тюменцы установили новый арт-объект в рамках проекта «Я люблю тебя, Тюменская область»

Поучаствовать в проекте может каждый
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Мой порталФото: Мой портал
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Юные тюменские ученики школы Сотворчества признались в любви к своей малой родины, установив сегодня, 13 октября, деревянный стенд на первом этаже ТРЦ «Галерея «Вояж». Новый арт-объект появился в рамках проекта «Я люблю тебя, Тюменская область». Подопечные педагога Линарии Бринкер украсили стенд с помощью клубков разноцветной пряжи и воссоздали на нём логотип проекта с помощью ниток.

Как отметила педагог, идею придумали сами ребята ещё в августе, когда узнали о проекте. С помощью формата «стринг-арт», суть которого заключается в натягивании нитей на прибитые к поверхности гвозди, они и украсили деревянный стенд. По признанию Линарии, сама она любит Тюменскую область за то, что в ней растут такие талантливые дети.

Сами дети, в частности, 14-летняя Полина, рассказала, что Тюменская область умеет удивлять больше других регионов, и ей есть с чем сравнить.

- Каждый раз я узнаю ее с новой стороны, - рассказала девочка.

Напомним, «Я люблю тебя. Тюменская область» – проект, в котором жители региона признаются в любви своей малой родине. Внести свой вклад в развитие области может каждый. Для этого нужно пройти интерактивный тест на сайте люблютюменскуюобласть.рф и создать свою «Область мечты». Для этого необходимо выбрать цвета, которые подходят нашему региону, и фото, которые ассоциируются с любимым регионом. Каждый, кто создаст свою карту «Области мечты», может поучаствовать в розыгрыше путешествия на двоих в любую точку мира, а также 50 других призов от партнёров проекта.

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