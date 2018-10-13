Тюменские документалисты представят второй фильм по итогам экспедиций на Малую Сосьву

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-13T14:20:47+03:00

В скором времени фильм будет доступен в Интернете

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В конце ноября 2018 команда тюменского фотоклуба «8BY10» планирует представить второй 35-минутный документальный фильм по итогам прошлогодних экспедиций на Малую Сосьву. Как сообщает портал «Вслух.ру», картина предназначена для любителей природы и географии Тюменской области.

Как отметил один из представителей клуба аналоговой и документальной фотографии Никита Куратов, в основу ленты положено противопоставление красоты природы и тяжёлого труда географа. По его словам, в этой профессии много рутинного физически тяжёлого труда.

- Встали, поехали, прошли пешком 15 километров, дошли до точки, собрали материал, пошли дальше и вернулись обратно вечером или на следующий день. И так вся экспедиция, - рассказал Никита.

Создатели фильма отмечают, что они хотели показать, зачем люди связывают себя с этой профессией и что толкает их на этот непростой путь. Отвечая сам на свой вопрос, Никита говорит, что, во-первых, это красота природы, во-вторых – осознание того, что от действий человека что-то да зависит.

В скором времени фильм будет доступен в Интернете.