Житель Викуловского района построит здание для изготовления гидравлических рукавов

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-13T13:18:57+03:00

Для поддержки он обратится в Инвестиционное агентство Тюменской области

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Житель Викуловского района, предприниматель Андрей Дмитриевич Багута планирует построить нежилое здание для изготовления гидравлических рукавов и купить мини-экскаватор и дополнительное оборудование к крану-манипулятору. Как сообщает «Тюменская линия», викуловчанин расширяет свой бизнес по деятельности автомобильного грузового спецтранспорта.

Для этого Андрей составляет бизнес-план для получения организационной поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области. Кроме того, он планирует подать документы на получение микрозайма.

Сегодня предприниматель оказывает услуги по бурению ям, монтажу винтовых свай, погрузке и разгрузке «сыпучки» и очистке территорий. По словам самого предпринимателя, поддержка Инвестиционного агентства помогла ему обеспечить своё предприятие стабильной работой.