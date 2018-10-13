2018-10-13T12:21:03+03:00
Экономика

Сотрудники «КРиММа»: урожай в Тюменской области удался

И это несмотря на позднюю посевную
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: pixabayФото: pixabay
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Сотрудники Упоровской агрофирмы «КРиММ» отмечают, что урожай в 2018 году удался, несмотря на позднюю посевную. Как сообщили в правительстве области, сейчас заканчивается уборка капусты и моркови, а также завершилась уборка пшеницы.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, урожайность пшеницы составила более 30 центнеров с гектара, что является хорошим показателем. Вся пшеница – яровая и озимая – продовольственная, первые 10 тысяч тонн уже продано.

- Сейчас убираем рапс, который посеяли впервые. Это теплолюбивая культура, из-за поздней посевной период созревания у нее затянулся. Также выяснили, что рапс отечественной селекции подходит нам больше, чем зарубежной. К зоне рискованного земледелия он оказался адаптированным лучше, - отметил он.

После того, как урожай убирают, на поля «КРиММА» выходит спецтехника, которая должна решить проблему с неровными полями. Неровности приводят к уменьшению процента всхожести, неравномерному распределению влаги и питательных веществ. Чтобы выровнять поля сельхозназначения, на них работают планировщики и скреперы.

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