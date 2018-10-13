2018-10-13T11:35:31+03:00
Общество

Тюменская молодёжь соберётся на Межрегиональный патриотический форум

Мероприятие пройдёт с 16 по 18 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На базе тюменского оздоровительно-образовательного центра «Витязь» с 16 по 18 ноября пройдёт Межрегиональный молодёжный патриотический форум. Как сообщает «Тюменская линия», мероприятие объединит лидеров молодёжных патриотических объединений, учеников школ и студентов вузов для популяризации ЗОЖ и развития патриотического воспитания молодёжи.

На форуме участников ждут три площадки: «Готов к труду и обороне», «Волонтеры Победы» и «Многонациональная Россия». На первой будут рассмотрены положительные практики развития любительского студенческого спорта в образовательной среде и сданы нормы ГТО. На второй пройдут тренинговые сессии об основах создания и воплощения в жизнь социальных проектов и эффективной организации различных мероприятий. На «Многонациональной России» планируется провести лекции на тему экстремизма и толерантности, а также различные викторины.

Зарегистрироваться можно здесь до 7 ноября. Участие бесплатное, подробности можно узнать во «ВКонтакте».

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