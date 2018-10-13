2018-10-13T10:51:51+03:00
Дом. Семья

В Тюменском районе появится резиденция Деда Мороза

Её созданием займётся местный предприниматель
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Горьковском муниципальном образовании Тюменского района стартовала реализация инвестиционного проекта по созданию резиденции Деда Мороза. Это 95-й проект, включённый в реестр Столичного, что символично, ведь Тюменский район отмечает в этом году 95-й день рождения.

Созданием резиденции займётся предприниматель Светлана Сорокина и администрация Горьковского МО. Здесь появится магазин для продажи новогодних подарков и проведения новогодних мероприятий. Резиденция деда Мороза, которая будет расположена в самом центре села, станет одной из главных площадок Горьковки. Здесь установят новогоднюю ёлку, декорации, световое сопровождение. По словам главы Горьковки Елены Пластининой, здание оформят в европейском стиле, а изготовлением новогодней атрибутики займутся сами жители.

Для расширения резиденции предприниматель планирует построить ещё одно двухэтажное административно-хозяйственное помещение площадью 900 кв. м.

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