2018-10-13T09:15:40+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как быть честными с собой

Лекцию проведет известный блогер и гештальт-терапевт
Светлана БОРИСОВА
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Фото: https://vk.com/cmtmnФото: https://vk.com/cmtmn
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В середине октября в Тюмени пройдет лекция CreativeMornings. Это международный проект. Такие лекции проходят каждый месяц в 189 городах мира, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

В этот раз за завтраком поговорят о честности с самим собой. Спикером будет организатор психологических мероприятий и консультаций, гештальт-терапевт и популярный инстаграм-блогер Наталья Баймуратова. Она расскажет о том, как быть честным с самим собой, всегда ли это нужно и зачем.

По словам спикера, быть честным с собой, это единственный способ получить то, что ты хочешь.

- Честность начинается с вопроса, как я так поступаю, что у меня этого нет? Вы попадаете в зону ответственности за свою жизнь. А значит — можете ее видоизменять, — отметила Наталья Баймуратова.

Желающих научиться честности с самим собой, ждут 21 октября в 10:30, в Loft Tmn (Тихий проспект, 2).

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